Сенат США знову не підтримав законопроєкт про урядовий шатдаун ― вже 14-й раз

Американський сенат 4 листопада вчергове провалив голосування, яке могло б завершити урядовий шатдаун — часткове припинення роботи федеральних установ, що триває понад місяць.

Про це повідомляє The Hill.

У вівторок сенатори проголосували 54 — за і 44 — проти резолюції республіканців. Для ухвалення документа потрібно було 60 голосів. Законопроєкт передбачав фінансування уряду до 21 листопада.

Кілька демократів — Кетрін Кортес Масто, Джон Феттерман та незалежний сенатор Ангус Кінг — голосували разом із республіканцями. Натомість сенатор Ренд Пол знову виступив проти власної партії.

У центрі конфлікту — субсидії на медичне страхування в межах програми Affordable Care Act. Сенатор Берні Сандерс закликав демократів не погоджуватися на компроміс, поки не буде гарантій продовження цих виплат.

Шатдаун у США

Поточне блокування роботи уряду триває 35 днів — це стільки ж, скільки рекордний шатдаун 2018—2019 років.

Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше зупинення роботи американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа. У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.

У березні Конгрес США останньої миті запобіг припиненню роботи уряду. Тоді Сенат підтримав ухвалений Палатою представників законопроєкт про урядове фінансування. Однак це показало глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.

Автор: Анастасія Зайкова