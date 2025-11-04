Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами і КАБами. Є загиблі, серед них — поліцейський

Новини

Вдень 4 листопада росіяни масовано атакували КАБами та дронами Синельниківський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє ДСНС.

У Покровській громаді внаслідок авіаудару по центру селища загинули двоє чоловіків, один з них поліцейський. Ще чотири людини отримали поранення, у тому числі поліцейський.

Загорівся магазин та легковий автомобіль. Пошкоджень зазнали магазини, торговельні павільйони, кафе, перукарня, автомобілі та п’ятиповерховий житловий будинок.

У Петропавлівській громаді внаслідок влучання у приватний житловий сектор загорівся будинок. Пожежу, площа якої склала 70 м², ліквідували рятувальники.