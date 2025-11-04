Рада підтримала проєкт про швидкий інтернет. Що він передбачає

Новини

Верховна Рада 4 листопада у другому читанні підтримала законопроєкт № 12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій.

Про це йдеться на сайті Ради.

Документ підтримали 263 депутати.

Закон посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Окремо вдосконалили механізм національного роумінгу — в разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на звʼязку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що тепер українці самостійно перевірятимуть якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тесту швидкості автоматично передаватимуться до НКЕК — для аналізу та швидкого реагування на проблеми.

Також оператори зможуть швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.