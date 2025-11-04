В «Укрзалізниці» розповіли деталі програми «УЗ-3000», анонсованої Зеленським

Новини

Програма «УЗ-3000», яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський, не потребує додаткового державного фінансування і буде реалізовуватися за рахунок порожніх місць у поїздах у непікові періоди, а частину витрат компенсують за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.

Про це голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив в коментарі «Радіо Свобода».

Перцовський уточнив, що «УЗ-3000» не стосуватиметься вагонів першого класу, спальних і вагонів міжнародного сполучення. Для цих категорій квитків компанія вводить динамічне ціноутворення та додаткові сервіси, щоб компенсувати витрати на програму.

«Щоб покрити можливі втрати доходу від пасажирів, які скористаються «кілометрами», ми впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, що наразі регулюється. Тож додаткові кілометри не створюють навантаження на державний бюджет», — пояснив Перцовський.

Програма триватиме чотири місяці в період низького попиту на квитки. Минулого року майже мільйон місць залишалися вільними в непікові зимові місяці. У цей час компанія зможе дозаповнювати вагони, пропонувати поїздки «за кілометри» та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.

На першому етапі ініціативу орієнтують на пасажирів із прифронтових регіонів. За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, йдеться про обласні центри, де проживають майже 12 мільйонів людей. Програму планують запустити у грудні.