Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 4 листопада російська армія запустила по Україні 137 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив:

балістичну ракету «Іскандер-М» з Ростовської області;

шість зенітних керованих ракет С-300 з Курської області;

130 ударних дронів з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 92 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ракети та 31 дрон влучили в 14 місцях.