Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Скільки збила ППО
- Олександр Булін
У ніч проти 4 листопада російська армія запустила по Україні 137 повітряних цілей.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запустив:
- балістичну ракету «Іскандер-М» з Ростовської області;
- шість зенітних керованих ракет С-300 з Курської області;
- 130 ударних дронів з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ і Чауда в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила 92 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Ракети та 31 дрон влучили в 14 місцях.