Кількість молодих чоловіків, які виїжджають до Німеччини, продовжує зростати. Світові медіа про російсько-українську війну 3 листопада

Після того як Україна дозволила виїзд чоловікам віком 18—22 роки, все більше молодих українців виїжджають до Німеччини та отримують тимчасовий захист, пише Deutsche Welle. Якщо до цього в країну переважно їхали жінки з дітьми та пенсіонери, то тепер щотижня в Німеччині реєструють майже тисячу чоловіків. Видання поспілкувалося з кількома такими юнаками. Один із них — двадцятирічний Максим із Києва, який вперше виїхав за кордон і зараз зупинився в Берліні. Він «приголомшений» і «неймовірно щасливий», бо бачить у переїзді свій «квиток у майбутнє». Максим подав документи на тимчасовий захист і планує спочатку вивчити німецьку, а потім навчатися або працювати. Хлопець приїхав, щоб пройти тут стажування — бажано як інженер-електрик, а також допомогти своїй матері, яка працює прибиральницею. Останні два роки Максим працював кур’єром у Києві. Його батько помер сім років тому, і хлопець жив з мамою.

DW розповідає також про 22-річного Сергія, який родом із Донеччини. З 2014 року він тікає від війни Росії в Україні — хлопець жив лише за два кілометри від Донецького аеропорту, тож пережив початок бойових дій зблизька. Потім він переїхав до Дніпропетровської області. Ще навчаючись у школі, Сергій захопився відеопродакшеном, а тепер працює фрилансером як моушен-дизайнер. Хлопець каже журналістам видання, що рішення покинути Україну далося йому важко, але це його останній шанс виїхати легально до досягнення віку призову.

Він пояснює: «У 23 або 24 ти перебуваєш у своєрідній буферній зоні. Ти не можеш просто виїхати за кордон, але й не ховаєшся; тим часом армійський призов стає все ближче». Сергій приїхав до Німеччини до друзів, зараз він облаштовується, шукає роботу та планує згодом перевезти свою родину. Він не хоче повертатися в Україну принаймні десять років і не відчуває ностальгії, оскільки з 2014 року він переїжджав шість разів. «Я багато переїжджав і, на жаль, ніколи не мав справжнього дому», — каже хлопець.

Після того як саміт Путіна і Трампа в Будапешті скасували і США запровадили нові санкції проти Росії, Путін повідомив про успішні випробування двох нових видів носіїв ядерної зброї. Аналітики, з якими поговорило The New York Times, вважають, що таким чином Кремль нагадує Вашингтону, що зрештою йому доведеться поважати силу Москви та вести переговори — подобається йому це чи ні. Це послання, на яке Кремль спирався у своєму балансуванні сил зі Сполученими Штатами ще з часів Холодної війни, коли Радянський Союз регулярно наголошував, що для двох найбільших ядерних держав світу переговори були необхідністю, а не варіантом.

«Вони намагаються сказати, що ви не можете просто запроваджувати санкції проти нас як завгодно, ми — велика ядерна держава, і вам потрібно з нами домовлятися», — каже з цього приводу Андраш Рач, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин.

