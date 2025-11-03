ВМС підтвердили удар по українських військових на Дніпропетровщині. Деяких посадовців відсторонили

Новини

Під час російського ракетно-дронового удару в селищі Самарівського району Дніпропетровської області перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти.

Про це повідомили у 30 корпусі морської піхоти.

Там зазначають, що росіяни завдали удару по центру населеного пункту, де «не розташовано жодного плацу».

Серед загиблих і поранених є як цивільні, так і військові 30 корпусу морської піхоти.

Командування додає, що «певні посадові особи» наразі відсторонені від займаних посад, а розслідування атаки триває.

Що передувало

Попередньо відомо, що увечері 1 листопада росіяни вдарили по місцю базування українських військових у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належно було організоване укриття військових.

Досудове розслідування розпочали за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Напередодні журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що під час удару загинув його брат Володимир. Його разом із побратимами зібрали для нагородження.

Володимир Святненко служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

«Його вбили росіяни. Але не на полі бою, а в глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих пілотів і піхотинців бригади у наказовому порядку на відкритій місцевості. Прилетіла балістика», — розповів журналіст.