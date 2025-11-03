Суддю, яка збила двох пішоходів на Прикарпатті, взяли під варту

Новини

Судді, яка вчинила смертельну ДТП в Івано-Франківській області, обрали запобіжний захід. Напередодні їй оголосили підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області взяли під варту під заставу в понад один мільйон гривень.

За даними слідства, 31 жовтня суддя рухалась трасою Мукачеве — Львів у селі Фрага на Франківщині. Водійка не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу і наїхала на двох пішоходів. Один з них загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Судді оголосили про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.