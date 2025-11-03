Загибель українських військових через російський удар по Дніпропетровщині: ДБР розпочало розслідування

Новини

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військових унаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Попередньо відомо, що близько 17:00 1 листопада росіяни вдарили ракетою по місцю базування українських військових у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належно було організоване укриття військових.

Досудове розслідування розпочали за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Напередодні журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що під час удару загинув його брат Володимир. Його разом із побратимами зібрали для нагородження.

Володимир Святненко служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

«Він воював із 23-го. Пройшов пекло у Кринках, Кураховому, Марʼїнці, Красногорівці... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась», — розповів журналіст.