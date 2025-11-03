AP: Нинішній шатдаун у США може стати найдовшим за всю історію

Новини

Нинішній шатдаун у США цього тижня може поставити історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями, а також закликів президента США Дональда Трампа до однопартійців не йти на компроміси.

Про це пише Associated Press.

Трамп заявив в інтерв’ю, що він «не дозволить демократам шантажувати себе», адже ті вимагають почати переговори щодо продовження терміну дії субсидій за законом про доступну медичну допомогу. Президент США сказав, що погодиться на переговори лише після відновлення роботи уряду.

Трамп додав, що демократи «збилися зі шляху», і переконаний, що вони зрештою піддадуться республіканцям.

Коментарі Трампа свідчать, що припинення роботи уряду може затягнутися ще надовго, тож федеральні службовці, зокрема авіадиспетчери, готуються пропустити ще кілька зарплат, а доля 42 мільйонів американців, які отримують федеральну продовольчу допомогу, залишається невизначеною.

Сенатські демократи вже 13 разів голосували проти відновлення роботи уряду, наполягаючи, що спершу Трамп і республіканці мають почати переговори з ними.

Президент також знову закликав лідерів-республіканців у Сенаті змінити правила і скасувати філібастер. Сенатські республіканці неодноразово відхиляли цю ідею ще з першого терміну Трампа, стверджуючи, що правило, яке вимагає 60 голосів для подолання заперечень у Сенаті, є життєво важливим для інституції і дозволяло їм блокувати політику демократів, коли вони перебували в меншості.