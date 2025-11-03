Двох тероборонівців, які 165 діб обороняли позиції на лінії фронту, нагородили «Хрестом бойових заслуг»

Новини

Президент України Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Хрест бойових заслуг» бійців Сил територіальної оборони Олександра Аліксєєнка й Олександра Тішаєва. Вони 165 діб безперервно обороняли передові позиції.

В Офісі президента розповіли, що командир стрілецького взводу Олександр Тішаєв з літа 2024 року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу він керував знищенням ворога та утримував позиції, «разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами ворога».

Крім того, Тішаєв знищував ворожі дрони та рятував життя особового складу.

Гранатометник Олександр Аліксєєнко з вересня минулого року також перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку та неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю.

«Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції», — розповіли про бійця в ОП.

У травні — жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів, що на Запоріжжі, Олександр Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій.

Військові доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

«У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося», — додають в Офісі президента.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли росіяни штурмували оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ.

28 жовтня Тішаєва та Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення зумів пройти до точки евакуації близько 12 кілометрів. Зараз воїни на лікуванні в госпіталі.