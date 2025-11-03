Reuters: ЄС може послабити кліматичну мету про скорочення викидів на 90% до 2040 року

Новини

Chris LeBoutillier / Unsplash

Європейський Союз розглядає можливість запровадження так званого аварійного гальма, яке дозволить у майбутньому послабити кліматичну ціль на 2040 рік.

Про це йдеться в проєкті пропозиції ЄС, яку отримали журналісти Reuters.

Країни ЄС намагатимуться затвердити нову кліматичну ціль на 2040 рік під час зустрічі міністрів з питань клімату 4 листопада.

Та оскільки деякі держави занепокоєні витратами для їхніх проблемних промислових секторів, ЄС розглядає різні варіанти гнучкості та послаблення кліматичної цілі — раніше йшлося про скорочення викидів, що нагрівають планету, на 90% до 2040 року.

У найновішому проєкті додали нове положення: якщо ліси та інші природні системи, що поглинають CO₂, не забезпечать очікуваного рівня скорочення викидів, ЄС матиме право скоригувати проміжну ціль на 2040 рік.

Також у проєкті зазначається, що Брюссель зможе пропонувати додаткові заходи, щоб повернути лісовий сектор на шлях досягнення кліматичної мети.

Цей крок віддзеркалює пропозицію, яку минулого тижня висунула Франція, — вона вимагала запровадити «аварійне гальмо», що дозволить знизити ціль у 90% на 3%, якщо ліси та сектор землекористування не забезпечать необхідного рівня скорочення викидів.

Обсяг CO₂, який поглинають ліси Європи та сектор землекористування, скоротився майже на третину за останнє десятиліття через лісові пожежі та нераціональне управління лісами.

Попередні варіанти переговорних документів уже показували, що країни розглядають можливість дозволити ЄС переглядати ціль на 2040 рік кожні два роки — ще один механізм, який у майбутньому може її послабити.