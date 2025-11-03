«Опендатабот»: 75% боргів за штрафами за порушення правил ПДР просто закривають

Новини

Alessio Lin / Unsplash

Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні зафіксували понад 2 млн штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

Притому 1,5 млн штрафів за порушення ПДР або 75% від загальної кількості таких проваджень завершили, хоча борг досі «висить» на порушниках — через неможливість стягнути борг.

Переважна більшість несплачених своєчасно штрафів (92%) припадають на чоловіків (1,8 млн випадків).

Частіше за інших порушники — люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тисяч). Ще 23% (приблизно 469 тисяч) боргів — у старших за 45 років.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина — 211,5 тисячі штрафів (11%). Далі йдуть Київ — 193,7 тисячі (10%), Одещина — 146,9 тисячі (7%), Харківщина — 125,9 тисячі (6%) та Київщина — 106,3 тисячі (5%).

Найменше порушень фіксують на Луганщині — 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Opendatabot

Абсолютний лідер за кількістю штрафів — 27-річний чоловік із Вінниччини, йому виписали 1 056 штрафів. У цьому ж регіоні інший, 43-річний водій, має 932 несплачених штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 штрафами, у Рівненській — 35-річний із 636, а в Сумській — 28-річний із 555.