Серед жертв російських обстрілів Дніпропетровщини є українські військові

Серед жертв ударів РФ по Дніпропетровщині у суботу, 1 листопада, є військовослужбовці Збройних сил України.

Про це повідомляє угруповання військ «Схід».

Там зазначили, що на даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у не призначених для цього місцях.

Напередодні РФ завдала ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Від нього постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.