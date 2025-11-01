Премʼєр Угорщини накинувся на польського з критикою у соцмережах

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно розкритикував главу польського уряду Дональда Туска в соцмережах.

У публікація в X Орбан звинуватив Туска в тому, що той «знову атакував Угорщину», намагаючись відвернути увагу від власних політичних проблем.

«Його партія програла президентські вибори, уряд нестабільний, а він сам відстає в опитуваннях. Він переслідує опонентів і критикує промирну позицію Угорщини, щоб приховати свої труднощі. Це дуже сумно», — написав Орбан.

Угорський прем’єр також заявив, що не підтримує «войовничість пана Туска», і підкреслив, що Угорщина «йде шляхом миру, а не підпорядкування Брюсселю».

«Історична дружба між Угорщиною та Польщею заслуговує на краще. Пану Туску час це прийняти — і займатися своїми справами», — підсумував Орбан.

Це сталося, ймовірно, після іронічного допису Туска в соцмережі X, де той написав: Albo w areszcie, albo w Budapeszcie («Або у в’язниці, або в Будапешті»).

Слова Туска стали реакцією на попередній пост Орбана, у якому угорський прем’єр заявив про «політичне полювання на відьом» проти польських консерваторів і розповів про зустріч у Будапешті з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро.