Зеленський анонсував нову зимову підтримку для українців: туди ввійдуть 3 000 км подорожей «Укрзалізницею» безкоштовно

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

У суботу, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував нову зимову підтримку, яка запрацює вже у грудні.

Про це він написав у Telegram.

Першою програмою стане пряма підтримка, яку, як і минулого року, можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також відкриють окрему програму для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людей, що живуть у зонах бойових дій, та інших груп.

За словами Зеленського, протягом зими буде збережено фіксовану ціну на газ та електрику для побутових споживачів.

Крім того, президент доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. Зокрема, вже є пропозиції від «Укрзалізниці», які передбачають безкоштовні поїздки на 3 тисячі кілометрів в межах України. Програму вже пропрацьовують.

Також Зеленський заявив про розширення медичних програм. Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, має запрацювати вже в січні.

За словами президента, він доручив уряду завершити підготовку цієї зимової підтримки найближчими тижнями та представити деталі пакета до 15 листопада.