США та Камбоджа вперше за 8 років відновлять свої головні спільні військові навчання

Secretary of War Pete Hegseth / X

США та Камбоджа відновлять свої головні спільні військові навчання вперше за вісім років.

Про це пише Bloomberg.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про повернення навчань Angkor Sentinel після зустрічі 31 жовтня зі своїм камбоджійським колегою на полях саміту з безпеки в Малайзії. Навчання були призупинені у 2017 році, коли Вашингтон розкритикував Пномпень за погіршення ситуації з правами людини та станом демократії.

Міністри оборони також обговорили можливість майбутнього візиту Гегсета на американський військовий корабель до морської бази Реам у Камбоджі. Вашингтон давно висловлює занепокоєння, що Китай може отримати виключний військовий доступ до бази в Сіамській затоці в межах таємної угоди, підписаної шість років тому, і стверджує, що вона зрештою може стати першою військовою опорною точкою Пекіну в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Окремо прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет повідомив, що він і директор ФБР Каш Пател під час телефонної розмови домовилися посилити співпрацю. Камбоджа, разом із М’янмою та Лаосом, є осередком транснаціональних злочинних мереж, які ошукують жертв у всьому світі на мільярди доларів.

Камбоджійські посадовці заявили, що країна посилила правила протидії відмиванню грошей і готова придушити діяльність шахрайських центрів, прагнучи стати надійним учасником міжнародної фінансової системи.