Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини
- Олександр Булін
Vidar Smits / Unsplash
Кабінет міністрів до кінця року заборонив експорт необробленої деревини з України.
Про рішення повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Рішення пояснюють тим, що за час повномасштабного вторгнення обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився. Через брак деревини підприємства простоюють або працюють на мінімальних потужностях. Деревини потребують Сили оборони для своїх потреб, також від неї залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.
Крім того, війна завдала значної шкоди довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому в уряді вважають, що експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.