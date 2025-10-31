Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини

Новини

Vidar Smits / Unsplash

Кабінет міністрів до кінця року заборонив експорт необробленої деревини з України.

Про рішення повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Рішення пояснюють тим, що за час повномасштабного вторгнення обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився. Через брак деревини підприємства простоюють або працюють на мінімальних потужностях. Деревини потребують Сили оборони для своїх потреб, також від неї залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.

Крім того, війна завдала значної шкоди довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому в уряді вважають, що експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.