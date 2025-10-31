У ДТП на Львівщині загинули четверо військових
Світлана Кравченко
Увечері 30 жовтня сталася смертельна аварія, у якій загинули четверо військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
ДТП сталася близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району.
Водій Nissan з військовими номерами не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.
Через зіткнення загинули водій і двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки — також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.