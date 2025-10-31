У ДТП на Львівщині загинули четверо військових

Новини

Увечері 30 жовтня сталася смертельна аварія, у якій загинули четверо військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

ДТП сталася близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району.

Водій Nissan з військовими номерами не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій і двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки — також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб.