Україна вперше передала Литві російського військового, причетного до катувань цивільних у Мелітополі

Пресслужба Нацполіції

Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна передала іноземній державі російського військовополоненого для кримінального переслідування за воєнні злочини. Однією з його жертв був литовець.

Про це повідомили генпрокурор Руслан Кравченко і Нацполіція.

30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокуратури Литви взяв під варту на три місяці підозрюваного російського військового. Йдеться про старшого матроса військової поліції армії РФ, якого українські військові взяли в полон на Запорізькому напрямку, біля села Роботине.

За даними слідства, він був причетний до незаконного утримання, катувань і нелюдського поводження із цивільними та військовополоненими.

Разом з іншими росіянами він бив в’язнів, катував їх електричним струмом, утримував у металевих сейфах, душив, психологічно тиснув тощо. Це все відбувалося на території місцевого аеродрому.

Однією з його жертв був громадянин Литви, який перебував у Мелітополі в приватних справах і не мав жодного стосунку до військових дій.

У Литві російському військовому висунули підозру у воєнних злочинах, катуваннях, незаконному позбавленні волі та порушенні Женевських конвенцій. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Генпрокурор назвав це «історичним та важливим прецедентом для всієї системи міжнародного правосуддя».

«Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться», — зазначив Кравченко.