Росія завдала удару по інфраструктурі «Укрзалізниці» на Сумщині та Харківщині

У ніч проти пʼятниці, 31 жовтня, російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

Про це «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграм.

У Сумах російська армія поцілила по пасажирському депо — там пошкоджено й знищено господарські приміщення «Укрзалізниці», а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда № 779/780 Суми — Київ подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової, через що поїзд № 228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ прямує за зміненим маршрутом.

За даними «Укрзалізниці», постраждалих внаслідок ударів немає, усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

В. о. сумського міського голови Артем Кобзар також заявив, що вночі російська армія вдарила по Зарічному району міста, поціливши по багатоповерхівці.

За даними ДСНС, найбільші руйнування та пожежі виникли на об’єкті інфраструктури. Їх уже ліквідували. Крім того, пожежі спалахнули на верхніх поверхах багатоповерхівки — там загорілися п’ять квартир і сім балконів. Поранення отримали 11 людей, серед них — четверо дітей. Ще 12 мешканців багатоповерхівки оперативникам вдалося врятувати.

У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.