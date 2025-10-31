Генштаб ЗСУ: За добу росіяни втратили 970 військових і пʼять танків

Новини

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, російська армія втратила в Україні ще 970 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, за добу російська армія втратила пʼять танків, пʼять бойових броньованих машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 648 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 одиниць автомобільної техніки і засіб ППО.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок серпня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 122 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані (5 945) і Татарстані (5 605).

BBC також встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.