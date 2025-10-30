Bloomberg: Експорт російського пального впав до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Причиною стало поєднання західних санкцій та українських атак.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Vortexa.

Загальний обсяг морських перевезень нафтопродуктів у середньому становив 1,89 мільйона барелів на день за перші 26 днів жовтня. Це найнижчий показник з початку 2022 року. Навіть попри зростання експорту дизельного пального, слабкі поставки нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після нападів на експортний хаб «Усть-Луга», негативно вплинули на загальний обсяг перевезень. Несприятливі погодні умови поблизу регіону останніми днями теж могли вплинути на роботу портів.

Останні санкції США, спрямовані проти нафтових гігантів — «Роснафти» та «Лукойлу» — додала нової невизначеності. Вони змусили трейдерів змінювати маршрути оплати і терміни рейсів напередодні наближення 21 листопада, коли почнуть діяти санкції.

У найближчій перспективі експорт дизельного пального залишатиметься доволі стабільним, оскільки більшість поставок спрямовані на географічно близькі ринки, такі як Туреччина й африканські країни. Туди пальне можна встигнути доставити, поки нові санкції не набудуть чинності. Потоки нафти та мазуту є більш вразливими, а тривалі рейси до Азії наражають деякі вантажі на ризик затримки.

Оскільки Росія більше не розголошує офіційних даних про видобуток, трейдери відстежують морські поставки, щоб оцінити видобуток нафти в країні. За майже два з половиною роки поставки сирої нафти скоротилися з найвищого рівня до 317 тисяч барелів на день. Потоки нафти досі обмежені після нападів на Усть-Лугу у вересні. На цей термінал припадає понад 60% російського експорту нафти.

Поставки дизельного пального та газойлю зросли на 2%, як порівняти з попереднім місяцем, — до приблизно 740 тисяч барелів на день. Збільшення експорту з Чорного моря допомогло компенсувати слабкі потоки з головного балтійського транспортного вузла у Приморську.

Потоки мазуту впали на 10% — до 710 тисяч барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. При цьому поставки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, зросли на 6% — до приблизно 70 тисяч барелів на день.