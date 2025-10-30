На обʼєкті «Укрпошти» в Києві вибухнула посилка. Є постраждалі
- Олександр Булін
Укрпошта
У Соломʼянському районі Києві на обʼєкті «Укрпошти» стався вибух.
Про це повідомляють Національна поліція і мер столиці Віталій Кличко.
За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Постраждали пʼятеро працівників відділення — їх госпіталізували.
Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що на місці виявили ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.