На обʼєкті «Укрпошти» в Києві вибухнула посилка. Є постраждалі

Новини

Укрпошта

У Соломʼянському районі Києві на обʼєкті «Укрпошти» стався вибух.

Про це повідомляють Національна поліція і мер столиці Віталій Кличко.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі під час огляду однієї з посилок. Постраждали пʼятеро працівників відділення — їх госпіталізували.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що на місці виявили ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики.