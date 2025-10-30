Орбан натякнув, що українці можуть бути причетні до пожежі на НПЗ в Угорщині

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан натякнув, що українці могли підпалити нафтопереробний завод в угорському місті Сазхаломбатт.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Міністр закордонних справ Польщі порадив українцям підірвати нафтопровід «Баратшаг». Сподіватимемося, що це не так. Ціни на бензин вже різко зросли», — написав він.

Орбан має на увазі слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який 22 жовтня у соцмережі Х побажав командувачу Сил безпілотних систем України Роберту Бровді (псевдо «Мадяр») добити нафтопровід «Дружба», щоб Угорщина отримувала нафту через Хорватію.

Держсекретар з питань публічної дипломатії Угорщини Золтан Ковач у відповідь звинуватив Сікорського у підбурюванні до війни та наголосив про небезпеку таких заяв для енергетичної безпеки його країни.

Водночас Орбан назвав можливими причинами пожежі на нафтопереробному заводі не тільки зовнішній напад, а й несправність. Розслідування триває.

Що відомо про пожежу на НПЗ в Угорщині

Вночі 21 жовтня на НПЗ компанії MOL у Сазхаломбатті загорілася установка перегонки сирої нафти. За свідченнями очевидців, полум’я та густий дим були помітні за кілька кілометрів.

Цей нафтопереробний завод є одним із пʼяти найважливіших стратегічних промислових підприємств Угорщини, через який отримують російську нафту.

Автор: Анастасія Зайкова