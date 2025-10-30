Новини

Росія вночі масовано атакувала Україну понад 600 дронами та півсотнею ракет. Скільки збила ППО

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

У ніч проти четверга, 30 жовтня, російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, запустивши 653 ударних БПЛА та 52 ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, усього РФ запустила:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона збила або подавила 623 повітряні цілі:

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 61 ударного БпЛА на 20 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети локаційно втрачені.