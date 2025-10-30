Росія вночі масовано атакувала Україну понад 600 дронами та півсотнею ракет. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти четверга, 30 жовтня, російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, запустивши 653 ударних БПЛА та 52 ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, усього РФ запустила:

653 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда у тимчасово окупованому Криму;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із Нижньогородської області РФ;

пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з Ростовської області РФ;

вісім крилатих ракет «Калібр»;

дві крилаті ракети «Іскандер-К» із Курська та Воронезької області РФ;

30 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря;

одну керовану авіаційну ракету Х-31П (з акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона збила або подавила 623 повітряні цілі:

592 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);

сім крилатих ракет «Калібр»;

крилату ракету «Іскандер-К»;

21 крилату ракету Х-101;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 61 ударного БпЛА на 20 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети локаційно втрачені.