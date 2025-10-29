Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Куби про скасування ембарго США. Що сталось

Новини

UN News / X

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Таке рішення України він пояснив тим, що уряд Куби став стратегічним активом Росії, адже активно підтримує її війну проти України.

За його словами, тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських окупаційних сил, здобуваючи бойовий досвід, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, що загрожує міжнародній безпеці.

Крім того, Росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити вторгнення.

«Це не про кубинський народ — це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику», — підсумував Єрмак.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна закриває посольство в Кубі.

Що це за резолюція

Вперше США наклали ембарго на продаж зброї Кубі в 1958 році, за часів режиму Фульхенсіо Батисти.

А в 1960-му, майже через два роки після того, як кубинська революція повалила режим Батисти, США наклали ембарго на експорт на Кубу, за винятком продуктів харчування і медикаментів, після того як Куба без компенсації націоналізувала американські нафтопереробні заводи. Згодом ембарго розширили — воно охопило майже весь експорт.

Починаючи з 1992 року Куба щорічно виносить на голосування в ООН резолюцію із закликом до США скасувати ембарго, її переважно підтримує більшість країн світу.

Україна майже щорічно підтримувала цю резолюцію. Лише у 2022-му та 2023 роках вона утрималась, а 2024-го — не голосувала.