Двом чоловікам висунули обвинувачення через зірваний прапор України в Перемишлі

У польському Перемишлі двом чоловікам висунули обвинувачення за зірваний український прапор з будинку Почесного консульства України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська.

Затримані виявилися місцевими жителями віком 21 і 23 роки. Один з них зізнався у скоєному, але відмовився давати свідчення, зазначивши, що він мало що памʼятає, оскільки був п’яний. Другий провини не визнав.

Громадяни Польщі отримали обвинувачення за статтями про публічне зневажання державного символу і нищення майна. Вартість завданої шкоди оцінили у 980 злотих (понад 11 тисяч гривень). Тепер їм загрожує штраф або тюремне ув’язнення до одного року, зазначила речниця.

Що передувало?

У понеділок, 27 жовтня, вандали зірвали український прапор з Почесного консульства України в Перемишлі, повідомляв посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, цього року це вже щонайменше пʼятий випадок публічного зневаження прапора в цьому місці.

Автор: Анастасія Зайкова