У програмі «єКнига» взяли участь понад 200 тисяч 18-річних. Які автори були найпопулярнішими

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Підсумки державної програми «єКнига» показали, що з грудня 2024 року 200 281 вісімнадцятирічних придбали книги коштом держави.

Про це повідомляє Український інститут книги.

Загалом протягом трьох кварталів 2025 року в межах програми «єКнига» книголюби придбали 359 222 книги. Так, у середньому купували 1 330 книг щодня, йдеться в повідомленні.

Лідерами з розповсюдження книг стали «Книгарня «Є», Yakaboo, КСД, Readeat, «Книголенд», Bukva.ua, Vivat, Megogo, «Нові технології» та «Дім книги».

Найчастіше користувачі купували книги у таких видавництв: КСД (Харків), Vivat (Харків), BookChef (Київ), «Ранок» (Харків), ВСЛ (Львів), «Видавництво РМ» (Київ), «Фоліо» (Харків), «Наша ідея» (Дніпро), Artbooks (Київ), «Віхола» (Київ).

П’ятірку найпопулярніших авторів очолили Коллін Гувер, Тесс Геррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті. Сумарна кількість проданих книг п’ятірки лідерів — 44 763 штуки, що становить 12,46% від усіх проданих книг.

Найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг став Володимир Станчишин (чотири назви / 3 719 примірників), на другому місці — Ілларіон Павлюк (три назви / 2 100 примірників), на третьому — Андрій Сем’янків (три назви / 1 440 примірників).

Що таке держпрограма «єКнига»?

«єКнига» — державна програма, яка надає грошову допомогу на книжки українською мовою для вісімнадцятирічних. Кожен, кому виповнилося 18 років, протягом року має право отримати 908,4 грн від держави на придбання книжок.

Кошти потрібно використати протягом трьох місяців з моменту зарахування. Можна придбати паперові, електронні та аудіокнижки у книгарнях, які включені до Переліку розповсюджувачів програми.

Перші виплати розпочалися з січня 2025-го.

Автор: Анастасія Зайкова