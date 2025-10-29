Трамп не зустрінеться з Кім Чен Ином під час поїздки до Азії. Лідери «не змогли узгодити час»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його очікувана зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час поїздки до Азії не відбудеться.

Про це пише Bloomberg.

Трамп пояснив це тим, що лідери «не змогли узгодити час». За його словами, хоча графік Кім Чен Ина «дуже щільний», між ними «є хороше взаєморозуміння».

Утім, Трамп нагадав, що зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня в Пусані. Заплановану зустріч він назвав «дуже важливою для світу, для всіх нас».

Водночас американський президент не виключив можливості провести переговори з Кім Чен Ином пізніше. На борту свого літака він сказав журналістам, що сподівається зустрітися з лідером Північної Кореї «у недалекому майбутньому» і вважає, що той також зацікавлений у діалозі.

Трамп не надав значення останнім ракетним випробуванням Пхеньяну, проведеним за день до його візиту до Південної Кореї. Ракети пролетіли понад дві години над Жовтим морем, перш ніж вдарити по цілі. Такі ракети призначені для ядерних боєголовок.

«Він [Кім Чен Ин] запускає ракети десятиліттями, чи не так?» — сказав президент США.