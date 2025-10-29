З’явився текст Радіодиктанту-2025

Новини

«Суспільне Культура» опублікувало текст Радіодиктанту-2025. Його результати мають оголосити після того, як комісія опрацює всі листи.

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Радіодиктант-2025

З 2000 року Україна щорічно проводить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До 2023 року Радіодиктант постійно проводили 8 листопада в День української писемності та мови, який прив’язаний до Дня вшанування памʼяті Преподобного Нестора Літописця. Однак після переходу на новоюліанський календар у 2023 році конкурс щороку проводиться 27 жовтня.

Цьогоріч авторкою тексту Радіодиктанту-2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська.

Прямо під час прямого ефіру багаторазова переможниця Радіодиктанту 79-річна Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний текст. За її словами, текст був «дурнуватий та погано прочитаний».

Коментар жінки різко перервав ведучий, який намагався згладити ситуацію. Згодом голова правління «Суспільного Мовлення» Микола Чернотицький у фейсбуку перепросив за те, що ведучий перебив жінку, та пообіцяв провести «окрему редакторську роботу».

Автор: Анастасія Зайкова