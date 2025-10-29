Росія вночі запустила по Україні 126 дронів. Скільки знешкодила ППО

Новини

У ніч проти 29 жовтня російська армія атакувала Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Майже 80 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі дрони цього разу летіли на Україну з таких напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та окуповані Донецьк і Чауда й Гвардійське у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 93 ворожі БпЛА різних типів на півночі та сході країни.

Ще 32 російські дрони влучили в десяти місцях.