Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: під завалами знайшли тіла двох людей

Пресслужба Хмельницької ОДА

Уранці 29 жовтня стало відомо про двох загиблих унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Хмельницькому.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Спершу з-під завалів уночі дістали тіло 52-річного чоловіка, а під ранок — тіло 42-річної жінки.

Ще пʼятеро людей постраждали, серед них — дитина.

Частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 — пошкоджені.

Причину вибуху досі встановлюють, хоча, за попередніми даними ДСНС, у будинку стався витік газу.