«Стабільний хаос» — як тримається місто Покровськ. Світові медіа про російсько-українську війну 28 жовтня

Про те, як Покровськ залишається під контролем України, хоча в місті почалися вуличні бої, пише The Washington Post. «Ми поки що тримаємо місто. Там панує стабільний хаос», — зазначив український майор, чия бригада дислокована на Покровському напрямку, і додав, що відступати вони не планують. Від 200 до 250 російських військовослужбовців зібралися на південній стороні міста. Для посилення оборони й зачистки території до міста прибули українські спецпризначенці та штурмові підрозділи.

Якщо Покровськ впаде, це буде серйозною невдачею — місто є важливим логістичним вузлом. Однак Україна мала понад рік, щоб підготуватися до такого сценарію, зазначає видання. За словами військових, наразі головна проблема — логістика і постачання. «Ротація нашого особового складу, евакуація, дрони — усе це складно зараз робити. Як і доставляти паливо, боєприпаси та спорядження». Майор також додав, що його бійці не хвилюються щодо оточення: «Вони двічі намагалися нас оточити, і це не спрацювало».

«Велика позика лякає крихітну Бельгію», — під таким заголовком вийшла колонка оглядача Bloomberg Ліонеля Лорана. Запропонована позика Києву з використанням заморожених російських активів як застави зараз заблокована через позицію Бельгії. Батьківщина міжнародного депозитарію Euroclear, країна побоюється політичних і економічних ризиків. Оглядач пише, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стурбований не лише тим, що гарантії інших членів ЄС наразі далекі від надійних, але й через внутрішньополітичну ситуацію у країні. Утім, занепокоєння Бельгії варто сприймати всерйоз, каже Лоран. Де Вевер не є фігурою Віктора Орбана, а бельгійцям не притаманне драматичне вето. Тому наступним кроком, на думку автора колонки, має бути крок назад — обговорення гарантій та спільної відповідальності країн ЄС за надання такого кредиту.

