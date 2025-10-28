У Кенії сталася авіакатастрофа: загинули 11 людей

Новини

У вівторок, 28 жовтня, у прибережному регіоні Квале в Кенії розбився літак, що перевозив туристів до національного заповідника Масаї-Мара. Унаслідок аварії загинули 11 людей.

Про це повідомляє AP.

За даними авіакомпанії Mombasa Air Safari, на борту перебували восьмеро угорських і двоє німецьких пасажирів, а також пілот з Кенії. Літак розбився в горбистій лісистій місцевості приблизно за 40 км від аеродрому Діані.

Авіакомпанія повідомила, що пілот не виходив на звʼязок після вильоту, а диспетчерська вежа намагалася встановити з ним контакт протягом 30 хвилин, перш ніж літак знайшли. Він спалахнув, залишивши після себе обгорілі уламки. Свідки чули гучний вибух і знайшли на місці події людські останки.

Причини аварії наразі зʼясовують слідчі органи. Спочатку влада повідомляла, що катастрофа сталася о 05:30, однак міністр транспорту уточнив час, що о 08:35.

Раніше Управління цивільної авіації Кенії повідомило, що на борту літака типу Cessna Caravan було 12 людей, однак кількість загиблих пізніше уточнили — їх 11.