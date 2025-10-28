Російський олігарх програв справу в суді Швейцарії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Федеральний адміністративний суд Швейцарії відхилив скаргу російсько-українського олігарха Дмитра Калантирського. Бізнесмен вимагав від федеральної влади зняти блокування його активів.

Про це повідомляє SRF.

Проти Калантирського в Чехії ведуть розслідування через можливі порушення санкційного режиму. Його підозрюють у тому, що він допомагав близькому соратнику Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу переказувати кошти. Оскільки Ротенберг перебуває всанкційному списку через війну проти України, у Чехії проти Калантирського порушили кримінальну справу.

У жовтні 2022 року швейцарський банк, де олігарх зберігав свої кошти, повідомив Державний секретаріат економіки (Seco) про підозрілі транзакції. Після цього всі рахунки Калантирського заморозили.

У численних зверненнях до Seco бізнесмен вимагав відновити доступ до своїх грошей і коштів своєї компанії, заявляючи, що через блокування був змушений «змінити свій спосіб життя». Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок рішенні суду.