НАБУ та САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на закупівлі безпілотників для українських військових

Новини

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему розкрадання коштів на закупівлі безпілотників для українських військових.

Про це йдеться у заяві пресслужби НАБУ.

За даними слідства, після того як у 2023 році Держспецзв’язку отримало 30 мільйонів гривень на закупівлю дронів, один з керівників відомства вирішив привласнити частину з цих грошей.

Він домовився з представниками кількох приватних компаній про продаж дронів за штучно завищеними цінами. Для вигляду вони провели фіктивні тендери з підставними фірмами, які лише створювали ілюзію конкуренції.

У результаті з травня по вересень 2023 року Держспецзвʼязку купило:

400 дронів DJI Mavic 3;

1 300 дронів Autel Evo Max 4T.

Їх закупили за цінами, що на 70—90% перевищують ринкові.

Через це держава втратила понад 90 мільйонів гривень. Частину грошей учасники схеми переказали на рахунки підконтрольних компаній, зокрема закордонні.

Завдяки оперативним діям НАБУ і САП вдалося заарештувати понад 4 мільйони доларів США на рахунках за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні.

Підозру в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах отримали двоє посадовців Держспецзвʼязку і двоє представників приватних компаній.