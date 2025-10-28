У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці — є постраждалі, під завалами може бути людина

Новини

У Хмельницькому вдень 28 жовтня стався вибух у багатоповерхівці, попередньо, через витік побутового газу.

Про це повідомляють поліція та ДСНС.

Вибух пролунав близько 15:00 у будинку на вулиці Тернопільській. За попередньою інформацією, причиною став витік газу.

На місце події одразу виїхали екстрені служби — слідчо-оперативна група поліції, патрульні, кінологи.

Згодом стало відомо про пʼятьох постраждалих, серед них — дитина. Частково зруйновані девʼять квартир, ще 15 — пошкоджені.

Попередньо, під завалами може перебувати людина.