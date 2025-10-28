Нідерланди виділяють €25 млн Україні. Гроші спрямують на підтримку енергетики

Новини

Уряд Нідерландів вирішив виділити €25 мільйонів на підтримку української енергетики в умовах війни.

Про це оголосив очільник МЗС Нідерландів Девід ван Віл під час візиту до Києва.

Він наголосив, що Нідерланди збільшать свій внесок у підтримку української енергетики, адже Росія цілеспрямовано атакує українські енергетичні обʼєкти.

Кошти підуть на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України.

Також Нідерланди прийматимуть початкові етапи створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

«Ми повинні забезпечити, щоб російські воєнні злочини не залишилися безкарними», — наголосив Девід ван Віл.