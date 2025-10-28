Знімальна група німецького медіа Die Welt потрапила під російський обстріл на сході України

Новини

Ibrahim Naber / Х

Журналісти німецького видання Die Welt постраждали від удару російського дрона, коли робили репортаж про мобільний підрозділ ППО на сході України.

Про це повідомило медіа 27 жовтня.

Атака на знімальну групу Welt сталася 13 жовтня за 25—30 кілометрів від лінії фронту у Дніпропетровській області. Російський «Ланцет» влучив по військовому авто у полі, яке супроводжувала команда репортерів під час роботи.

За кілька хвилин до удару журналісти брали інтерв’ю у трьох військових з підрозділу ППО 42 бригади ЗСУ. На момент удару вони перебували лише за кілька метрів від військового екіпажу.

У результаті атаки загинув 48-річний український військовий. Ще один солдат отримав важкі поранення, що призвели до ампутації ноги.

Український фіксер Іван Захаренко, який працював з німецькою журналістською групою, отримав уламкове поранення обох ніг. Його прооперували. Як написав німецький журналіст Ібрагім Набер у себе в інстаграмі, Івана вже виписали з лікарні, хоча у нього залишився уламок в нозі.

Сам Ібрагім Набер та український оператор Віктор Лисенко отримали легкі поранення. Під час зйомок усі члени медіакоманди мали позначення на одягу, що вони є представниками преси.