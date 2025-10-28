Ілон Маск заявив про запуск Grokipedia — аналога «Вікіпедії» на основі ШІ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американський підприємець Ілон Маск 28 жовтня оголосив про початок роботи онлайн-енциклопедії Grokipedia. Вона має стати конкурентом «Вікіпедії».

Про це він написав у себе в соцмережі X.

Сайт функціонує на базі штучного інтелекту. Його розробником стала xAI — одна з компаній Маска і розробник ШІ-чатбота Grok.

Наразі онлайн-енциклопедія налічує понад 885 тисяч статей. Пошук та інформація доступні лише англійською мовою.

Grokipedia має рядок пошуку на темному фоні. Стиль шрифту нагадує «Вікіпедію» та ChatGPT. Візуально сторінка схожа на Google.

Коли Маск анонсував запуск Grokipedia на початку жовтня, він зазначив, що проєкт має стати «значним покращенням “Вікіпедії”» та кроком до мети xAI — «розуміння Всесвіту».

За словами мільярдера, Grokipedia «очистить “Вікіпедію” від пропаганди».

Проте New York Times зауважує, що деякі запити Grokipedia відповідають поглядам самого Маска. А у The Verge зазначили, що окремі статті дослівно скопійовані з оригінальної «Вікіпедії».

Раніше Маск звинуватив «Вікіпедію» в тому, що вона протягом останніх кількох років підтримувала ліберальні погляди. У січні 2025 року він закликав підписників припинити фінансування «Вікіпедії».