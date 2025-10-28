Росія запустила по Україні 38 дронів. Скільки збили

Новини

У ніч проти 28 жовтня росіяни атакували Україну 38 безпілотниками, близько 25 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 26 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Зокрема, на Чернігівщині росіяни поцілили по базі відпочинку, там сталась пожежа. Постраждала літня жінка.

Крім того, росіяни вдарили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгорода-Сіверського. А у Чернігові було влучання у технічну будівлю підприємства

Станом на 9:00 атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.