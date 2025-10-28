США та Японія підписали двосторонню угоду про «новий золотий вік». Що вона передбачає

Новини

The White House / X

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі підписали двосторонню економічну угоду, яка має призвести до «нового золотого віку» між двома країнами.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Як зазначається, ця угода покликана зміцнити економічну безпеку, сприяти економічному зростанню та призвести до глобального процвітання.

Водночас BBC пише, що угода просто підтверджує попередні домовленості, підписані на початку цього року. Зокрема, йдеться про введення Штатами 15% мит на товари, що імпортуються в США з Японії.

Натомість Японія зобовʼязалася інвестувати $550 мільярдів у США та купувати більше американських товарів, зокрема у сферах виробництва автомобілів, літаків, сільському господарстві та енергетиці.

Також Трамп і Такаїчі підписали меморандум про співпрацю в галузі критично важливих мінералів. Вона передбачає збільшення співпраці між компаніями двох країн, що займаються видобуванням та переробкою цінних мінералів.

На початку липня американський президент оголошував про 25-відсоткові мита для Японії та Південної Кореї. Однак 4 вересня в межах угоди Трамп знизив тарифи до 15% на майже весь імпорт з Японії, що ввозиться до США.

Автор: Анастасія Зайкова