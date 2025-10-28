Звіт ООН: Росія систематично атакує українських цивільних, щоб вигнати їх зі своїх домівок

Новини

Getty Images / «Бабель»

ООН у новому звіті звинуватила Росію у масових злочинах проти цивільного населення: застосуванні дронів проти цивільних об’єктів, а також примусовій депортації людей під час війни.

Звіт опублікувала Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Україні.

У ньому йдеться про атаки по широкому спектру цивільних об’єктів на території понад 300 кілометрів уздовж правого берега Дніпра, охоплюючи Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Комісія називає це скоординованими діями, спрямованими на те, щоб вигнати українців із власних домівок.

Ціллю атак були люди, житлові будинки та споруди, пункти гуманітарної допомоги й об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які забезпечують потреби цивільного населення.

Також під обстріли потрапляли рятувальники — зокрема карети швидкої допомоги та пожежні підрозділи, які мають особливий захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Багато атак неодноразово влучали в одні й ті самі транспортні засоби чи об’єкти інфраструктури, спричиняючи там пожежі.

У документі також зафіксовано, що російська влада координувала дії з депортації або примусового переміщення груп людей з окупованих територій. Декого перевезли на території, підконтрольні уряду України; інших відправляли до сусідньої Грузії.

У звіті задокументували випадки затримань, тортур та вилучення документів і майна.

У понеділок Комісія з розслідування представила цей звіт Третьому комітету Генеральної Асамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями.

Висновки базуються на приблизно 500 загальнодоступних відео, що документують злочини (247 із яких було технічно підтверджено за місцем події), а також на 226 інтерв’ю з громадянами України.

Комісія також розглядала російські заяви про атаки безпілотників українських Збройних сил по цивільних об’єктах на окупованих територіях. Однак вона не змогла зробити висновків через відсутність доступу до цих територій, ризики для безпеки свідків та відсутність відповідей від російської влади.