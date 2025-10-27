Енергетична боротьба між Росією та Україною найближчим часом залишатиметься найактивнішим фронтом. Світові медіа про війну 27 жовтня

Новини

«Бабель»

Ескалація російських атак на українські міста єднає мирне населення, подібно до німецького «Бліцу» в 1940-му ― коли попри інтенсивні бомбардування Лондону та інших міст Німеччиною, люди продовжували жити буденне життя, допомагати одне одному і демонстрували неймовірну стійкість. Про це йдеться в репортажі BBC. У ніч на 25 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Втім, столичний ярмарок все одно розпочав свою роботу. Фото покупців, які юрмляться в кіосках на тлі стовпа чорного диму, розійшлися мережею, відзначає видання.

Галина, що продає сушений чорнослив і гриби, сказала журналісту видання, що не бачить підстав для оптимізму: «На мою думку, за писаннями святих, війна ще навіть не почалася всерйоз». І додала: «Буде гірше. Набагато гірше». А покупчиня, яка розповіла, що відчула, як її будинок затремтів від сили вибуху, все ще була помітно налякана. Професор Київського національного авіаційного університету Євген Магда сказав, що Росія зупиняється лише тоді, коли її омиває власна кров, — і Україна це довела. Чим швидше Захід зрозуміє це, тим краще для всіх, вважає він. Продавець Федір, в оточенні гарбузів і моркви зі свого саду, додав: «Путін розуміє тільки силу. Нам потрібно знищити їхні аеродроми й фабрики боєприпасів. Найбільший ризик — поступки, переговори або умиротворення, що лише заохотить авторитарну владу. Якщо Путін захопить Україну, він піде далі».

Про те, що російські атаки стали більш точними та концентрованими, розповідає The Economist. Напередодні зими Москва планує знищити енергетичну інфраструктуру України, центральне опалення та газові мережі. Головна мета, на думку видання, — зробити частини сходу країни непридатними для життя, підірвати промисловість і спричинити паніку й масову еміграцію. Україна значно покращила свою протиповітряну оборону — як перехоплення ракет, так і засоби радіоелектронної боротьби навколо чутливих обʼєктів. Але російські можливості й тактика розвиваються швидше, пише видання. Водночас французьке видання Le Monde розповідає, що Україна створила багаторівневу систему захисту від масових атак «шахедів», поєднуючи сучасні технології, мобільні підрозділи та координацію через цифрові платформи.

Останні санкції Дональда Трампа проти Росії змістили динаміку війни на енергетичний фронт, пише The New York Times. Чи поступиться якась зі сторін під економічним тиском — невідомо, зазначає видання. Але і Росія, й Україна розглядають свої енергетичні атаки як стратегічний важіль для виходу з глухого кута у війні, яку не під силу поки що закінчити навіть Трампу, кажуть аналітики. Росія далі наступатиме на полі бою, але через зимові умови — уповільнення темпів наземних боїв, меншу можливість замаскуватися й ускладнену логістику — енергетична боротьба, ймовірно, залишиться найактивнішим фронтом у найближчі місяці, вважає видання.

