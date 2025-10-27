Politico: Німеччина планує закупити зброї на €377 мільярдів
- Світлана Кравченко
Німеччина планує витратити 377 мільярдів євро на закупівлю озброєння у сухопутному, повітряному, морському, космічному секторах, а також у сфері кібербезпеки.
Про це пише Politico з посиланням на внутрішні документи німецького уряду.
39-сторінковий документ є плановим оглядом закупівель озброєння, які будуть деталізовані у військовому бюджеті Німеччини на 2026 рік. Але деякі закупівлі не мають чітких термінів реалізації.
Згідно з планом, Бундесвер планує запустити близько 320 нових проєктів з озброєння та техніки у наступному бюджетному циклі. З них 178 вже мають підрядника, у 160 проєктів це німецькі компанії.
У списку лідирує оборонний концерн Rheinmetall. Приблизно €32 мільярдів мають надійти безпосередньо Rheinmetall, а ще €56 мільярдів – її дочірнім компаніям і спільним підприємствам.
Зокрема, передбачається, що до 2035 року Бундесверу мають поставити 687 бойових машин піхоти (БМП) Puma. Також Бундесвер планує закупити 561 систему Skyranger 30 для боротьби з дронами.
Крім того, планується придбати 14 систем ППО IRIS-T SLM вартістю €3,18 мільярда, 396 ракет IRIS-T SLM приблизно за €694 мільйони та ще 300 ракет малої дальності IRIS-T LFK вартістю €300 мільйонів.
Для флоту передбачена закупівля чотирьох морських дронів uMAWS вартістю приблизно €675 мільйонів, включно із запчастинами, навчанням та обслуговуванням.
- Із цього літа Німеччина готується до хвилі багатомільярдних закупівель в оборонній сфері. Як повідомлялося раніше, серед них — 20 винищувачів Eurofighter, до 3 тисяч бронемашин Boxer і до 3 500 БМП Patria.
- Також 13 жовтня Reuters писав, що уряд Німеччини планує замовити 424 нові бойові броньовані машини на суму майже €7 мільярдів.
- Ці закупівлі є частиною прагнення канцлера Фрідріха Мерца створити найпотужнішу конвенційну армію в Європі, зменшити залежність від США і посилити відповідальність за європейську безпеку.