Politico: Німеччина планує закупити зброї на €377 мільярдів

Новини

Німеччина планує витратити 377 мільярдів євро на закупівлю озброєння у сухопутному, повітряному, морському, космічному секторах, а також у сфері кібербезпеки.

Про це пише Politico з посиланням на внутрішні документи німецького уряду.

39-сторінковий документ є плановим оглядом закупівель озброєння, які будуть деталізовані у військовому бюджеті Німеччини на 2026 рік. Але деякі закупівлі не мають чітких термінів реалізації.

Згідно з планом, Бундесвер планує запустити близько 320 нових проєктів з озброєння та техніки у наступному бюджетному циклі. З них 178 вже мають підрядника, у 160 проєктів це німецькі компанії.

У списку лідирує оборонний концерн Rheinmetall. Приблизно €32 мільярдів мають надійти безпосередньо Rheinmetall, а ще €56 мільярдів – її дочірнім компаніям і спільним підприємствам.

Зокрема, передбачається, що до 2035 року Бундесверу мають поставити 687 бойових машин піхоти (БМП) Puma. Також Бундесвер планує закупити 561 систему Skyranger 30 для боротьби з дронами.

Крім того, планується придбати 14 систем ППО IRIS-T SLM вартістю €3,18 мільярда, 396 ракет IRIS-T SLM приблизно за €694 мільйони та ще 300 ракет малої дальності IRIS-T LFK вартістю €300 мільйонів.

Для флоту передбачена закупівля чотирьох морських дронів uMAWS вартістю приблизно €675 мільйонів, включно із запчастинами, навчанням та обслуговуванням.