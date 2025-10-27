Найстаріший президент у світі переобрався на восьмий термін. Він може правити майже до ста років

Новини

President Paul BIYA / X

Найстаріший у світі глава держави, 92-річний президент Камеруну Поль Бія переобрався на восьмий семирічний термін. Він перебуває при владі вже 43 роки.

Про це пише Financial Times.

За результатами Бія отримав 53,7% голосів. Кандидат від опозиції, багаторічний міністр Ісса Чирома Бакарі отримав 35,2% голосів.

President Paul BIYA / X

У Камеруні напередодні оголошення результатів виборів зросла нестабільність. Влада вжила жорстких заходів проти інакомислення, демонстранти ігнорували заборону на протести, а понад 20 провідних членів опозиції заарештували. Силовики 26 жовтня вбили щонайменше чотирьох людей і заарештували понад 100 в найбільшому місті країни — Дуалі. Велику кількість правоохоронців розгорнули в столиці Яунде та інших великих містах.

Getty Images / «Бабель»

Конституційна рада підготувала ґрунт для оголошення переможця. Минулого тижня вона відхилила петиції, що стосуються ймовірного залякування виборців, фальсифікації та підробки бюлетенів, а також інших форм виборчих зловживань. Чирома оголосив себе переможцем ще в день виборів — 12 жовтня. Він посилався на неофіційні результати, зібрані його партією. За словами Чироми, вони показали «переконливу перемогу» над Бією.

Після голосування закулісні переговори активізувалися, і, за словами людей, знайомих з питанням, табір Бії запропонував Чиромі посаду премʼєр-міністра. Він відхилив пропозицію. Премʼєр-міністр Камеруну де-юре керує урядом, але влада залишається зосередженою в офісі президента.