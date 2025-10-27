Зеленський: Росіяни за рік втратили 346 тисяч військових. Це майже стільки ж, скільки мобілізували

Новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2025 року російські війська втратили 346 тисяч убитими та пораненими. Це майже ідентично кількості, яку РФ мобілізувала за цей час.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios.

Також Зеленський спростував заяви про те, що Росія начебто досягає успіхів на фронті. Він сказав, що «чітко дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу», що заяви Кремля є хибними.

Президент України додав, що дані американської розвідки також підтвердили, що наразі на фронті спостерігається така ситуація, що «ніхто не перемагає».

Крім того, Зеленський розповів, що за даними розвідки, очільник Кремля Володимир Путін під час розмов із союзниками вихвалявся, що зможе захопити всю Донецьку область до 15 жовтня.

Український лідер переконаний, що Росія не змогла цього зробити, бо у неї недостатньо людей.

«Її сильні підрозділи знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2—3 місяців», — наголосив Зеленський.