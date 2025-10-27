Вандали зняли український прапор з Почесного консульства України в Перемишлі
- Юлія Завадська
Невідомі зірвали український прапор біля входу до Почесного консульства України у Перемишлі, Польща.
Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар.
«Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі», — написав Боднар.
За його словами, цього року це вже щонайменше пʼятий випадок публічного зневаження прапора в цьому ж місці.
Він також звернувся до польської поліції та МЗС країни з проханням вжити заходів для пошуку винних та притягнути їх до відповідальності. За наругу над державним прапором польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на один рік.