Вандали зняли український прапор з Почесного консульства України в Перемишлі

Новини

Невідомі зірвали український прапор біля входу до Почесного консульства України у Перемишлі, Польща.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар.

«Хвиля антиукраїнського хейту в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі», — написав Боднар.

Василь Боднар / X

За його словами, цього року це вже щонайменше пʼятий випадок публічного зневаження прапора в цьому ж місці.

Він також звернувся до польської поліції та МЗС країни з проханням вжити заходів для пошуку винних та притягнути їх до відповідальності. За наругу над державним прапором польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на один рік.