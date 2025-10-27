Переможниця радіодиктанту розкритикувала цьогорічний текст. Її перебив ведучий

Новини

Скриншот трансляції «Суспільне Новини» / YouTube

Багаторічна учасниця та рекордсменка Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова під час прямого ефіру розкритикувала текст диктанту — і її коментар несподівано перервали.

Це сталося у ефірі «Суспільного».

Як повідомляє «Суспільне», Христина писала диктант у центрі Superhumans, де проходять реабілітацію військові та цивільні після поранень. Коли ведуча запитала її про враження, жінка відповіла досить різко:

«Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати всі розділові знаки», — сказала Христина.

Тоді інший ведучий в ефірі спробував залагодити ситуацію.

«Ну, слова критики теж можливі у нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, вперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те що не встигала, але написала все ж без помилок», — сказав він.

Згодом голова правління «Суспільного Мовлення» Микола Чернотицький у Facebook перепросив за те, що ведучий перебив жінку та пообіцяв провести «окрему редакторську роботу».

«Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!», — сказав Чернотицький.

79-річна Христина Гоянюк — багаторазова переможниця радіодиктанту. Минулого року вона стала єдиною учасницею, яка написала текст без жодної помилки.