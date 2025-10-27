Переможниця радіодиктанту розкритикувала цьогорічний текст. Її перебив ведучий
- Юлія Завадська
-
Скриншот трансляції «Суспільне Новини» / YouTube
Багаторічна учасниця та рекордсменка Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова під час прямого ефіру розкритикувала текст диктанту — і її коментар несподівано перервали.
Це сталося у ефірі «Суспільного».
Як повідомляє «Суспільне», Христина писала диктант у центрі Superhumans, де проходять реабілітацію військові та цивільні після поранень. Коли ведуча запитала її про враження, жінка відповіла досить різко:
«Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати всі розділові знаки», — сказала Христина.
Тоді інший ведучий в ефірі спробував залагодити ситуацію.
«Ну, слова критики теж можливі у нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, вперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те що не встигала, але написала все ж без помилок», — сказав він.
Згодом голова правління «Суспільного Мовлення» Микола Чернотицький у Facebook перепросив за те, що ведучий перебив жінку та пообіцяв провести «окрему редакторську роботу».
«Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!», — сказав Чернотицький.
79-річна Христина Гоянюк — багаторазова переможниця радіодиктанту. Минулого року вона стала єдиною учасницею, яка написала текст без жодної помилки.
- Цьогорічний Радіодиктант національної єдності писали у понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Текст мав назву «Треба жити!», його авторкою стала письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова — відома за романами «Спитайте Мієчку» та «Дороги під ясенами».
- Читала текст народна артистка України Наталія Сумська — акторка театру й кіно, лауреатка Шевченківської премії, яка активно підтримує культурні ініціативи, пов’язані з українською мовою та мистецтвом.